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पुलिस के अनुसार, मैरिज हॉल में देह व्यापार संचालित होने की शिकायत मिल रही थीं। इस पर कस्बा गांधी चौक चौकी प्रभारी मनोज द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ छापेमारी की। पकड़े गए सभी नौ लोगों को थाने लाया गया। विज्ञापन

पूछताछ और जांच में तीनों युवतियां बालिग पाई गईं। एसओ इत्यनंद पांडेय ने बताया कि पकड़े गए छह युवकों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में कार्रवाई की गई है। तीनों युवतियों के परिजन को थाने बुलाकर आवश्यक हिदायत देने के बाद सुपुर्द कर दिया गया। मैरिज हॉल संचालक के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, मैरिज हॉल में देह व्यापार संचालित होने की शिकायत मिल रही थीं। इस पर कस्बा गांधी चौक चौकी प्रभारी मनोज द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ छापेमारी की। पकड़े गए सभी नौ लोगों को थाने लाया गया।पूछताछ और जांच में तीनों युवतियां बालिग पाई गईं। एसओ इत्यनंद पांडेय ने बताया कि पकड़े गए छह युवकों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में कार्रवाई की गई है। तीनों युवतियों के परिजन को थाने बुलाकर आवश्यक हिदायत देने के बाद सुपुर्द कर दिया गया। मैरिज हॉल संचालक के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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कसया। नगर के एयरपोर्ट मार्ग पर बैरिया चौराहे के पास स्थित एक मैरिज हॉल में बुधवार को पुलिस ने छापा डाला। इस दौरान छह युवक और तीन युवतियां पकड़े गए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान परिसर में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों के मौके से भाग जाने की भी सूचना है।