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Kushinagar News: परिजनों की बढ़ी बेचैनी, सुनील को तलाश रहीं आंखें

Sun, 30 Aug 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:36 AM IST
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Anxiety mounted among the family members; their eyes kept searching for Sunil.
महुकही के मायूस होकर दरवाजे पर बैठे करन शर्मा के परिजन।संवाद
हाटा। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने हाटा के पिपरा तिवारी गांव के एक परिवार की चिंता बढ़ा दी है। गांव के सुनील मई से नेपाल के एक पावर प्रोजेक्ट में स्टोर कीपर के पद पर कार्य कर रहे थे। बाढ़ में पावर प्रोजेक्ट के तबाह होने के बाद से उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। कंपनी की ओर से जारी सूची में सुनील के सुरक्षित होने की जानकारी तो दी गई है लेकिन वह कहां हैं और किस हाल में हैं? इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है।
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सुनील के परिवार के अनुसार घटना से दो दिन पहले उनकी पत्नी रेखा देवी से फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय सुनील ने परिवार से बात की थी और सब कुछ सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके बाद हालात इतने भयावह हो जाएंगे। बाढ़ की घटना के बाद से सुनील का मोबाइल फोन नहीं लग रहा है। परिवार की ओर से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन न तो उनका फोन मिल रहा है और न ही उनकी ओर से कोई संदेश या फोन आया है। सुनील के पिता सूरज गोड़ ने बताया कि पावर प्रोजेक्ट की कंपनी की ओर से जारी की गई सूची में सुनील को सुरक्षित बताया गया है। इससे परिवार को थोड़ी उम्मीद जरूर बंधी है लेकिन सुनील इस समय कहां और किस स्थिति में हैं? कंपनी की ओर से ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है पत्नी रेखा देवी का कहना है कि घटना के दो दिन पहले ही सुनील से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उस समय सुनील बिल्कुल सामान्य थे। इसके बाद अचानक संपर्क टूट गया।
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अरुण सिंह को लेकर पत्नी की बढ़ी चिंता
-अउडीहा के अरुण कुमार सिंह के बड़े भाई अनिल सिंह ने बताया कि मैं मध्य प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूं। इस घटना की जानकारी होने पर घर लौट रहा हूं। मेरे छोटे भाई मई में नेपाल गए थे। उस कंपनी में 2024 से स्टोर इंचार्ज के रूप में काम करते हैं। घटना के दिन कंपनी के लोगों ने बताया था कि लापता लोगों को बचाने के लिए कंपनी और सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। अरुण कुमार सिंह के पत्नी सौम्या सिंह की गोद में 10 माह की की बेटी है।
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बड़े बेटे से घटना के दिन हुई थी बात
-मुंडेरा के रविंद्र सिंह के बड़े पुत्र 22 वर्षीय अंकित सिंह ने बताया कि आपदा वाले दिन सुबह करीब छह बजे मेरे पापा का फोन आया था। परिवार के सदस्यों से बात हुई। उन्होंने कहा था कि आप लोग आराम से रहिए मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा हूं। उसके तीन-चार घंटे बाद ही कंपनी से फोन आया तो परिवार मातम में छा गया। परिवार में रविंद्र सिंह की पत्नी मीना देवी के अलावा बड़े बेटे अंकित और छोटा बेटा आलोक सिंह रहते हैं। अंकित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है और आलोक बीएससी की पढ़ाई करता है।

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महुकही के मायूस होकर दरवाजे पर बैठे करन शर्मा के परिजन।संवाद

महुकही के मायूस होकर दरवाजे पर बैठे करन शर्मा के परिजन।संवाद

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