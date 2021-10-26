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पडरौना। पशु तस्करी के आरोपियों की जमानत लेने वाले कथित पेशेवर जमानतदार अवधेश को अदालत से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कसया थाने में दर्ज प्राथमिकी के मामले में उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में उसके खिलाफ अलग-अलग मामलों में पशु तस्करी के आरोपियों की जमानत लेने और एक ही खतौनी के आधार पर कई लोगों की जमानत कराने का आरोप लगाया है।कसया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 निवासी अवधेश पुत्र तपसी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। मामले की विवेचना के दौरान सामने आया कि अवधेश ने एक ही खतौनी के आधार पर एक से अधिक आरोपियों की जमानत ली थी। उस पर अलग-अलग थानों और जिलों में दर्ज पशु तस्करी और गोवध निवारण से जुड़े मुकदमों के आरोपियों की जमानत कराने का भी आरोप है।अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस मामले में अवधेश के अलावा कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है। इन लोगों ने कुशीनगर के अलावा बिहार, आजमगढ़, गाजीपुर, संभल, बलरामपुर, शाहजहांपुर और हरियाणा से जुड़े मामलों में आरोपियों की जमानत ली थी। अभियोजन पक्ष ने इन तथ्यों के आधार पर जमानतदार की भूमिका पर सवाल उठाए।गिरफ्तारी से बचने के लिए अवधेश की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे राहत देने से इन्कार करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।