फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Another injured youth has died; the death toll has reached five.

Kushinagar News: एक और घायल युवक की मौत, मृतकों की संख्या हुई पांच

Sun, 01 Nov 2026 03:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Another injured youth has died; the death toll has reached five.
कसया। नगर के देवरिया मार्ग पर रामाभार पुल के समीप 19 अक्तूबर की रात हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक और युवक की मौत हो गई। अंकित कुमार (23) ने शुक्रवार रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।
विज्ञापन

हादसे में जान गंवाने वालों में मठिया रत्ती निवासी नितेश प्रसाद (22), प्रदीप प्रसाद (23), गढ़रामपुर निवासी आदित्य कनौजिया (18) और संजीव शर्मा (25) शामिल हैं। वहीं, अंकित यादव (24) पुत्र विजय शंकर यादव और अंकित यादव (25) पुत्र धर्मेंद्र यादव, दोनों निवासी देउरवा, थाना तरकुलवा, जिला देवरिया हादसे में घायल हुए थे। दोनों का रविंद्रनगर स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ था। अब वे अस्पताल से घर लौट चुके हैं। परिजनों के अनुसार, दोनों की हालत ठीक है।
विज्ञापन

सभी युवक 19 अक्तूबर की शाम कार से कसया में नवरात्र और दशहरा का मेला देखने आए थे। रात करीब 11:20 बजे घर लौटते समय रामाभार पुल के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल अंकित कुमार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया था। वहां शुक्रवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस हादसे की जांच कर रही है। इस संबंध में एसओ इत्यनंद पांडेय ने पुष्टि करते हुए बताया कि घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed