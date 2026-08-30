Kushinagar News: सुधियानी रेलवे क्रासिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, आवागमन में होगी सहूलियत

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गोरखपुर-नरकटियागंज रेल खंड के कप्तानगंज-पिपराइच के बीच पड़ने वाले सुधियानी रेलवे क्रॉसिंग पर 750 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े ओवरब्रिज के निर्माण कराए जाने के लिए कवायद तेज हो गई है। ओवरब्रिज निर्माण से जुड़ी तकनीकी व होने वाले खर्च आदि का आगणन उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की तरफ से पूरा कर लिया गया है। इस पर करीब 90 करोड़ रुपये लागत आएगी। निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर शासन में वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया है। वित्तीय स्वीकृति मिलते हैं टेंडर प्रक्रिया से काम शुरू कराए जाने काम किया जाएगा।ट्रेन गुजरने के दौरान सुधियानी रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाती है। ट्रेन गुजरने तक स्कूल की बसें और छात्र-छात्राओं को इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान वाहनों का जाम भी लग जाता है। ओवरब्रिज बनने से आवाजाही में आ रही दिक्कत दूर हो जाएगी। सुचारु ढंग से आवागमन होता रहेगा। -कर्मजीत प्रताप सिंह, प्रबंधक, स्पेरो वर्ल्ड स्कूल, कप्तानगंजओवरब्रिज के निर्माण से कस्बे और गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आवागमन के साथ ही खेती व बाजार आदि कार्य के लिए जाम में फंसने से समय की बर्बादी से निजात मिल जाएगी। -रामश्याम सिंह, कप्तानगंजविधायक बोलेसुधियानी रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से लग रहे जाम व आवागमन में हो रही दिक्कत को दूर करवाने के लिए शासन स्तर पर मुद्दे को उठाया था। शासन की तरफ से मामले को गंभीरता से लिया गया है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग ने परियोजना की डीपीआर तैयार कर वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज दिया है। जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी और आगे की कार्रवाई निर्माण के लिए शुरू की जाएगी। -विनय प्रकाश गौड़, विधायक, रामकोला