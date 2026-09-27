Kushinagar News: अमृतसर-कोलकाता साप्ताहिक विशेष ट्रेन 7 से

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यह विशेष गाड़ी कुल आठ फेरे लगाएगी। अमृतसर से यह 07 अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। कोलकाता से 10 अक्तूबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार को इसका संचलन होगा। यह ट्रेन अमृतसर से 20.10 बजे प्रस्थान करेगी। जालंधर सिटी, फगवाड़ा, अंबाला कैंट, गोंडा और गोरखपुर होते हुए जाएगी। कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी इसके अन्य पड़ाव होंगे। यह कोलकाता 15.00 बजे पहुंचेगी। वापसी में कोलकाता से प्रत्येक शनिवार को 04.45 बजे प्रस्थान करेगी। यह बर्धमान, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, बरौनी, समस्तीपुर, सुगौली, बेतिया, और बगहा से होकर गुजरेगी। कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, अंबाला कैंट, जलंधर सिटी और ब्यास इसके प्रमुख स्टेशन होंगे। यह अमृतसर 21.05 बजे पहुंचेगी। संवाद