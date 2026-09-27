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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Amritsar-Kolkata Weekly Special Train Starting from the 7th

Kushinagar News: अमृतसर-कोलकाता साप्ताहिक विशेष ट्रेन 7 से

Sun, 27 Sep 2026 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:55 AM IST
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Amritsar-Kolkata Weekly Special Train Starting from the 7th
कप्तानगंज। रेल प्रशासन ने आगामी त्योहारों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन यात्रियों की अतिरिक्त सुविधाओं को ध्यान में रखकर चलाई जाएगी। अमृतसर-कोलकाता-अमृतसर वाया गोरखपुर साप्ताहिक आरक्षित त्योहार विशेष गाड़ी होगी।
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यह विशेष गाड़ी कुल आठ फेरे लगाएगी। अमृतसर से यह 07 अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। कोलकाता से 10 अक्तूबर से 28 नवंबर तक हर शनिवार को इसका संचलन होगा। यह ट्रेन अमृतसर से 20.10 बजे प्रस्थान करेगी। जालंधर सिटी, फगवाड़ा, अंबाला कैंट, गोंडा और गोरखपुर होते हुए जाएगी। कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी इसके अन्य पड़ाव होंगे। यह कोलकाता 15.00 बजे पहुंचेगी। वापसी में कोलकाता से प्रत्येक शनिवार को 04.45 बजे प्रस्थान करेगी। यह बर्धमान, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, बरौनी, समस्तीपुर, सुगौली, बेतिया, और बगहा से होकर गुजरेगी। कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, अंबाला कैंट, जलंधर सिटी और ब्यास इसके प्रमुख स्टेशन होंगे। यह अमृतसर 21.05 बजे पहुंचेगी। संवाद
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