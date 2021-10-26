Kushinagar News: जांच में वैध मिले सभी पर्चे, 28 तक वापसी

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तमकुहीरोड। सेवरही नगर पंचायत के जवाहरनगर वार्ड सभासद के उपचुनाव के लिए दाखिल पर्चों की शुक्रवार को जांच की गई। सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए। अब 28 सितंबर तक पर्चा वापसी होगी। इसके बाद प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो पाएगी। सेवरही नगर पंचायत के जवाहर नगर वार्ड- 17 से निर्वाचित महिला सभासद शोभा देवी का बीते छह मई को निधन हो गया था। तभी से यह पद रिक्त चल रहा था। जिस पर शासन की तरफ से उप चुनाव की घोषणा की गई है। संवाद