फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Ahead of Diwali, a Food Department team conducted a raid and collected eight samples, including ghee and sweets.

Kushinagar News: दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा, घी-मिठाई समेत आठ नमूने लिए

Sun, 01 Nov 2026 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Ahead of Diwali, a Food Department team conducted a raid and collected eight samples, including ghee and sweets.
26 से 31 अक्तूबर तक जिले में चला विशेष अभियान, जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोरों पर होगी कार्रवाई
विज्ञापन


पडरौना। दिवाली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले में छह दिन तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान अलग-अलग बाजारों में छापा मारकर देसी घी, शहद, खोवा और मिठाइयों समेत आठ खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 26 से 31 अक्तूबर तक चले विशेष अभियान चलाया। दौरान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और डीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने 26 अक्तूबर को अहिरौली बाजार के सुम्हाटार के एक दुकान से देसी घी का नमूना लिया। 27 अक्तूबर को कप्तानगंज में परतावल रोड ओवरब्रिज के पास एक दुकान से गुलाब जामुन, हाटा के गांधी नगर मुख्य बाजार के एक दुकान से काऊ घी और सेवरही के जवाहर नगर स्थित एक प्रोविजन स्टोर से शहद का नमूना संग्रह किया।
विज्ञापन

इसके अलावा 28 अक्तूबर को कप्तानगंज के किसान चौक स्थित एक मिष्ठान्न भंडार से छेने की मिठाई का नमूना लिया गया। वहीं, 31 अक्तूबर को पडरौना में साहू पैलेस के सामने एक मिठाई की दुकान से कलाकंद और सुभाष चौक-रामकोला रोड स्थित अलग-अलग मिठाई की दुकान से मिल्क केक और खोवा का नमूना लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार राय ने बताया कि अभियान के दौरान एकत्र सभी आठ नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बुझावन चौहान, कन्हैया लाल वर्मा, विजय कुमार यादव, धर्मराज शुक्ल, रंजनी मौर्या आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed