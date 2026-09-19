Kushinagar News: कृषि मंत्री ने हेतिमपुर घाट पर जलाए तीन हजार दीप

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कार्यक्रम के दौरान हेतिमपुर नदी घाट को रंग-बिरंगी रोशनी से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। घाट पर एक साथ जलाए गए हजारों दीपों से पूरा वातावरण दीपमालाओं से रोशन हो उठा। क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन के साक्षी बने।इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब देश की जनता विकास की इस यात्रा में लगातार सहभागी बने। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। यह सरकार गरीबों, किसानों और व्यापारियों के लिए राशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड,मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास आदि योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख पथरदेवा सुब्रत राय व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने दीपोत्सव में आए हुए लोगों को बधाई दी।

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पकवा इनार। देवरिया और कुशीनगर जिले की सीमा से होकर बहने वाली छोटी गंडक नदी के हेतिमपुर घाट पर बृहस्पतिवार देर शाम कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने तीन हजार दीपक जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिन मनाया तथा महिलाओं और बच्चों में फल–मिठाई बांटी।