Kushinagar News: खतौनी में नाम संशोधन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप

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पिपरा कनक। क्षेत्र के बिहार बुजुर्ग गांव के प्रमोद रज्जक व रामधारी गोड़ ने एसडीएम तमकुहीराज को शिकायत पत्र देकर खतौनी में नाम सुधारने के लिए तीन हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने कहा है कि खतौनी में उनका नाम आधार से मेल नही खा रहा है। नाम सुधार कराने के लिए लेखपाल के पास पहुंचे तो तीन हजार रुपये की मांग की गई। खतौनी में नाम गलत होने से फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। एसडीएम कुनाल गौरव ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद