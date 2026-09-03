कुशीनगर: जल्द शुरू होगा पठन-पाठन, डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने देखा यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य

निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को डीएम महेंद्र सिंह तंवर और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसया अक्षय दीपक ने निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और निर्माण एजेंसी के अभियंता मौजूद रहे।डीएम ने विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

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