फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   A 600-gram newborn fought a battle for survival for 54 days; doctors saved her life.

Kushinagar News: 600 ग्राम की नवजात ने 54 दिन तक लड़ी जिंदगी की जंग, डॉक्टरों ने बचाई जान

Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
A 600-gram newborn fought a battle for survival for 54 days; doctors saved her life.
28 सप्ताह में हुआ था जन्म, 21 दिन तक दी गई ऑक्सीजन, एसएनसीयू में डॉक्टरों की टीम ने बचाई जान
विज्ञापन

कुशीनगर। महज 600 ग्राम वजन के साथ 28 सप्ताह में जन्मी नवजात बच्ची ने 54 दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में डॉक्टरों की विशेष देखभाल और उपचार से उसे नया जीवन मिला। बुधवार को स्वस्थ होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान मां को नवजात की देखभाल और स्तनपान से संबंधित जरूरी जानकारी भी दी गई।
प्राचार्य डॉ. केपी गौड़ ने बताया कि रामकोला के लक्ष्मीपुर बाजार की रहने वाली सीमा ने 28 सप्ताह में गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। समय से पहले प्रसव होने के कारण बच्ची का वजन महज 600 ग्राम था। उसे सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों से जुड़ी जटिलताओं और दूध पचाने में दिक्कत हो रही थी।
विज्ञापन


निजी अस्पताल से उसे सरकारी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण 11 सितंबर 2026 को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में भर्ती कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


संक्रमण से बचाव के साथ डॉक्टरों की टीम ने विशेष निगरानी में उसका उपचार शुरू किया। करीब 21 दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। लगातार उपचार और बेहतर देखभाल से बच्ची की हालत में धीरे-धीरे सुधार होने लगा। उसका वजन बढ़कर करीब एक किलोग्राम पहुंच गया।


इसके बाद चिकित्सकों ने उसे घर ले जाने की अनुमति दे दी। बुधवार चार नवंबर को मां को स्तनपान कराने और नवजात की देखभाल से जुड़े जरूरी सुझाव देने के बाद छुट्टी दे दी गई। इस दौरान एसएनसीयू की चिकित्सकीय टीम मौजूद रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed