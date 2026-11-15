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Kushinagar News: 330 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी

Sun, 15 Nov 2026 11:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:18 PM IST
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330 bottles of illicit English-style liquor seized
पडरौना। जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को तमकुहीराज पुलिस ने 330 शीशी विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब कार के साथ बरामद कर लिया।
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एसओ चंद्रभान सिंह ने बताया कि पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान टड़वा मोड़ नैनू पहरु रोड से गुजर रहे एक कार को रोकने का प्रयास किया गया तो कार सवार रफ्तार तेज कर भागने लगे। पुलिस से पीछा किया तो तस्कर पकड़े जाने के डर से सड़क के किनारे ही कुछ दूर पर कार रोककर मौके से भाग गए। पहुंची पुलिस कार को कब्जे में लेकर थाने ले आई, वहां तलाशी में कार के भीतर से 205, 89 और 36 शीशी अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कुल मात्रा 215 लीटर बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से तस्करों तक पहुंचकर व जल्द दबोचने की दावा कर रही है।
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