विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अहिरौली बाजार। मिशन शक्ति अभियान के तहत बृहस्पतिवार को टीकर गांव स्थित गंगा सिंह कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता एवं पुलिस सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया।थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने कहा कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। किसी भी तरह की परेशानी या अनहोनी की आशंका होने पर डरने के बजाय पुलिस को सूचना दें और अपनी बात खुलकर बताएं। पुलिस शिकायतकर्ता की गोपनीयता का ध्यान रखती है।उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने छात्राओं को सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सजग रहें और जरूरत पड़ने पर पुलिस की सहायता लेने में संकोच न करें।कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की ओर से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के जनसेवा एवं सुरक्षा के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका सम्मान किया गया। अंत में प्रबंधक पुनीता सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार जताया।इस दौरान प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक रमेश यादव, गौतम भारद्वाज और राजेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।