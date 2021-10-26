फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   25 Health Department teams deployed in flood-affected areas.

Kushinagar News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की 25 टीमें तैनात

Mon, 05 Oct 2026 12:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
25 Health Department teams deployed in flood-affected areas.
बाढ़ में डूबे नलों को किया जा रहा क्लोरिनेशन
विज्ञापन

पडरौना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विभाग द्वारा लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों में स्वास्थ्य टीमों की तैनाती और पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
सीएमओ डॉ. चंद्रप्रकाश ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में कुल 25 स्वास्थ्य टीमों को ड्यूटी पर लगाया गया है। ये टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही, बाढ़ चौकियों पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। इन चौकियों पर चौबीसों घंटे स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहते हैं। यह तैनाती आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए की गई है। जंगली पट्टी जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में एक बेड का वार्ड भी बनाया गया है। यह वार्ड उन लोगों के लिए है जिन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग का मुख्य जोर जलजनित बीमारियों की रोकथाम पर है।
विज्ञापन

पेयजल शुद्धिकरण के उपाय
बाढ़ प्रभावित गांवों में नलों के पानी को शुद्ध करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जा रही है। रात के समय नलों में क्लोरिन की आठ से दस गोलियां डाली जाती हैं। इन गोलियों को पूरी रात पानी में घुलने के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबह लोगों को सलाह दी जाती है कि वे नल से आठ से दस लीटर पानी निकाल दें। इसके बाद ही बचे हुए पानी का सेवन करें। यह विधि पानी को कीटाणु रहित बनाने में सहायक है। क्लोरिनेशन वाले नल का पानी गर्भवती महिलाओं को पीने से मना किया गया है। यह सावधानी उनकी और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य टीमों और एंबुलेंस में सर्प विष की खुराक भी उपलब्ध कराई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के सहयोग से गांवों में मैलथियान का छिड़काव किया जा रहा है। यह छिड़काव मच्छरों और अन्य कीटों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। बाढ़ के बाद जलभराव से मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed