Kushinagar News: एलिम्को उपकरण मापन में 120 दिव्यांग बच्चे चिह्नित
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
पडरौना। बीआरसी हाटा में शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग एवं एलिम्को के संयुक्त तत्वावधान में उपकरण मापन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 124 दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया। जिसमें से 120 दिव्यांग बच्चों को उपकरण देने के लिए चिह्नित किया गया। एलिम्को की टीम में शामिल पीएनओ फैसल करीम, ऑडियोलॉजिस्ट बालगोपाल चौधरी, तकनीकी राजेंद्र शर्मा, डाटा मैन आकाश सैनी, डाटा मैन ने उपकरण के लिए 120 दिव्यांग बच्चों को चिह्नित किया गया। जिसमें 36 ट्राई साइकिल, 25 व्हील चेयर 24 हियरिंग एड, 25 एमआर किट, 10 ब्रेल किट के लिए चिह्नित किए गए। स्पेशल एजुकेटर इंद्रसेन पांडेय, अरुण मिश्रा, उमेश जायसवाल, विक्रम यादव, विजय कुमार चौधरी, सरला देवी, शिवकुमार राम , मृत्युंजय कुमार पांडेय ,भागमनी यादव, सुष्मिता राव, सरिता यादव, चांदनी सिंह, सीमा चौरसिया, संजय राय, हरि प्रकाश, राजेश कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार, सुभाष चंद्र, योगेंद्र राम, फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. मुकेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन