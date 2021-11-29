Kaushambi News: ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौत

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नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर-सात रामनगर स्थित चमंधा निवासी राजा पुत्र स्वर्गीय दौलत प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। परिजनों के अनुसार बुधवार दोपहर वह घर से प्रयागराज के लिए निकले थे। बृहस्पतिवार सुबह चौरी-चौरा ट्रेन से भरवारी स्टेशन उतरने के बाद वह पैदल घर जा रहे थे। टीकरडीह पुलिया के पास रेलवे लाइन पार करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गए।पत्नी पिंकी देवी के अनुसार मृतक के दो बेटे और दो बेटियां हैं। कोखराज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद