Kaushambi News: ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
कोखराज थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की।
नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर-सात रामनगर स्थित चमंधा निवासी राजा पुत्र स्वर्गीय दौलत प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। परिजनों के अनुसार बुधवार दोपहर वह घर से प्रयागराज के लिए निकले थे। बृहस्पतिवार सुबह चौरी-चौरा ट्रेन से भरवारी स्टेशन उतरने के बाद वह पैदल घर जा रहे थे। टीकरडीह पुलिया के पास रेलवे लाइन पार करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गए।
पत्नी पिंकी देवी के अनुसार मृतक के दो बेटे और दो बेटियां हैं। कोखराज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद
विज्ञापन
नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर-सात रामनगर स्थित चमंधा निवासी राजा पुत्र स्वर्गीय दौलत प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे। परिजनों के अनुसार बुधवार दोपहर वह घर से प्रयागराज के लिए निकले थे। बृहस्पतिवार सुबह चौरी-चौरा ट्रेन से भरवारी स्टेशन उतरने के बाद वह पैदल घर जा रहे थे। टीकरडीह पुलिया के पास रेलवे लाइन पार करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गए।
विज्ञापन
पत्नी पिंकी देवी के अनुसार मृतक के दो बेटे और दो बेटियां हैं। कोखराज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद