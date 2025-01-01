Kaushambi News: महिला को बाइक के आगे बैठाकर युवक ने किया स्टंट, वीडियो वायरल

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संदीपनघाट थाना क्षेत्र के बसेड़ी गांव के समीप राम वनगमन हाईवे पर युवक का महिला को बाइक के आगे बैठाकर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक बाइक चलाते समय महिला को आगे बैठाए हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान वह सड़क पर लापरवाही से बाइक चलाते हुए स्टंट करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि जिस सड़क पर युवक स्टंट कर रहा है, वहां से अन्य वाहन भी गुजर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि वीडियों संज्ञान में आया है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।