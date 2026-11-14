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Kaushambi News: अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला

Sat, 14 Nov 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:04 AM IST
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Attack by honeybees during a funeral
मधुमक्खियो के हमले से छुपते लोग। स्रोत: ग्रामीण
नेवादा गांव के बाहर शुक्रवार दोपहर एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से वहां भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। मधुमक्खियों के डंक से दीपक, पप्पू, जितेंद्र और पंकज समेत कई लोग घायल हो गए।
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नेवादा गांव निवासी आलोक सिंह पटेल के पिता रत्नाकर सिंह (60) का बीमारी के कारण निधन हो गया था। शुक्रवार दोपहर परिजन और ग्रामीण शव को लेकर गांव के बाहर स्थित महुआ के बगीचे में पहुंचे। वहां पेड़ पर कई मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे।
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पुरोहित ने अंतिम संस्कार की विधि शुरू करते हुए हवन के लिए आग जलाई। धुआं होने पर मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। इससे बचने के लिए लोग धान के पुआल और झाड़ियों में छिप गए, वहीं कई लोग मौके से भाग निकले। करीब एक घंटे बाद मधुमक्खियों के शांत होने पर परिजनों ने अंतिम संस्कार संपन्न किया। हमले में घायल लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों में जाकर अपना उपचार कराया।
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