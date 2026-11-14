Kaushambi News: उग्र भीड़ और दंगों से निपटने को तैयार खाकी ने की तैयारी

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अभ्यास के दौरान पुलिस की अलग-अलग टुकड़ियों ने भीड़ को नियंत्रित करने, दंगा नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल करने और आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ने का प्रशिक्षण लिया। जवानों को बताया गया कि किसी भी अप्रिय स्थिति में बिना घबराए निर्धारित रणनीति के तहत कार्रवाई करनी है। हालात को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल के प्रयोग पर जोर दिया गया।संयम और सतर्कता से संभालें हालात एसपी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि वे दंगा नियंत्रण से जुड़े उपकरणों और प्रक्रियाओं की नियमित जानकारी रखें। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में अनुशासन, संयम और तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल की तैयारियों को परखना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता को मजबूत करना था।