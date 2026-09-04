Kaushambi News: थार सवार युवकों ने युवती का पीछा कर गाड़ी में बैठाने का किया प्रयास
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:24 AM IST
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कड़ाधाम थाना क्षेत्र में पैदल घर लौट रही युवती का काली थार सवार युवकों ने पीछा किया। आरोप है कि युवकों ने रास्ते में उस पर अश्लील फब्तियां कसते हुए हाथों से आपत्तिजनक इशारे किए और विरोध करने पर युवती को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दो युवकों को नामजद करते हुए एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो सितंबर को वह काम करने के बाद घर लौट रही थी। देवीगंज मार्ग पर पहुंचते ही काली रंग की थार सवार रेशू, वशीम और एक अन्य युवक ने उसका पीछा शुरू कर दिया। आरोप है कि युवकों ने रास्ते में उसे परेशान किया और हाथों से गंदे इशारे किए। विरोध करने पर जबरन बातचीत करने और गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई।
युवती ने घबराकर डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने की जानकारी मिलते ही आरोपी थार लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने रेशू और वशीम को नामजद करते हुए एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो सितंबर को वह काम करने के बाद घर लौट रही थी। देवीगंज मार्ग पर पहुंचते ही काली रंग की थार सवार रेशू, वशीम और एक अन्य युवक ने उसका पीछा शुरू कर दिया। आरोप है कि युवकों ने रास्ते में उसे परेशान किया और हाथों से गंदे इशारे किए। विरोध करने पर जबरन बातचीत करने और गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई।
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युवती ने घबराकर डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने की जानकारी मिलते ही आरोपी थार लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने रेशू और वशीम को नामजद करते हुए एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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