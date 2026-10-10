Kaushambi News: पांच क्विंटल फूलों से सजेगा शीतला माता का मंदिर

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मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आत्म प्रकाश पंडा ने बताया कि नगर पंचायत की ओर से मेला क्षेत्र में साफ-सफाई, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। पानी के टैंकर लगाए जाएंगे। नालियों में दवा का छिड़काव करने के साथ गलियों में फॉगिंग कराई जाएगी। स्टैंडों के आसपास मोबाइल शौचालय भी लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मेले के दौरान तैनात रहेंगी।गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्लेटिनम बैरियर पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। ऑडियो-विजुअल माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं से गहरे पानी में स्नान नहीं करने और किनारे पर ही सुरक्षित स्नान करने की अपील प्रसारित की जाएगी।-इनसेटमहाअष्टमी पर विशेष शृंगार और 56 भोगअध्यक्ष ने बताया कि नवरात्र में मंदिर को फूलों और पत्तियों से सजाया जाएगा। महाअष्टमी पर विशेष शृंगार पूजा होगी। माता रानी को गुड़हल, कमल, चमेली, गेंदा और गुलदाउदी सहित आठ से नौ प्रकार के फूल अर्पित किए जाएंगे। यह फूल मुख्य रूप से वाराणसी और प्रयागराज से मंगाए जाएंगे। अष्टमी पर माता को 56 भोग लगाया जाएगा। इसमें प्रयागराज से आने वाली देसी घी की मिठाइयां भी शामिल होंगी। पूजा-पद्धति और परंपराओं में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है।-इनसेटसात स्थानों पर पार्किंग, तीन निकास द्वारआत्मा राम पंडा ने बताया कि हनुमान बैरियर और बाईपास मार्ग सहित सात स्थानों पर पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं। प्रमुख स्थानों पर पुलिस चेकपॉइंट बनाए जाएंगे। मंदिर में प्रवेश के लिए दो और निकास के लिए तीन गेट निर्धारित किए गए हैं। श्रद्धालुओं से ट्रैक्टर, पिकअप और छोटा हाथी जैसे मालवाहक वाहनों से आने से बचने की अपील की गई है, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो और आवागमन सुचारु बना रहे।