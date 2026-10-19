Kaushambi News: गिट्टी लदे डंपर का पीछा कर मालिक और चालक को पीटा, एफआईआर दर्ज

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चित्रकूट जनपद के लोहदा गांव निवासी अजय कुमार कौशाम्बी और प्रयागराज क्षेत्र में डंपर से गिट्टी की आपूर्ति करते हैं। 16 अक्तूबर को उनका एक डंपर गिट्टी लेकर प्रयागराज में एयरपोर्ट के पास गया था। वहां झलवा के शमशुल ने चालक पारस यादव को डंपर वापस भेजने को कहा। शमशुल ने चालक को दोबारा गाड़ी लेकर नहीं आने की चेतावनी भी दी। चालक जब डंपर लेकर लौट रहा था, तो शमशुल अपने साथियों के साथ कार से उसका पीछा करते हुए कसेंदा गांव तक पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलने पर डंपर मालिक अजय कुमार भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि शमशुल ने अपने साथी राहिल और पुष्पराज के साथ मिलकर अजय और पारस की पिटाई की।

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गिट्टी आपूर्ति को लेकर हुए विवाद में हमलावरों ने एक डंपर मालिक और उसके चालक की पिटाई कर दी। उन्होंने डंडे से डंपर मालिक की स्कार्पियो का शीशा भी तोड़ दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।