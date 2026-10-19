Kaushambi News: एक ने पूछा रास्ता तो दूसरे बदमाश ने नोच ली नथ

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एफआईआर के मुताबिक, मेड़रहा गांव निवासी गनेशिया देवी पत्नी दिवंगत बेचन शनिवार को दोपहर करीब 2:15 बजे अपनी छोटी बेटी सविता के साथ धान पीटने के लिए खेत की ओर जा रही थीं। जैसे ही वह नहर की पटरी पर पहुंची, बाइक सवार दो युवक पीछे से आए और गांव का रास्ता पूछने लगे।इसके बाद बाइक पर पीछे बैठे युवक ने महिला की नाक से सोने की नथ नोच ली, जिससे वह घायल हो गईं। महिला ने शोर मचाया तो कुछ दूरी पर चल रही बेटी सविता ने हाथ में लिया डिब्बा बदमाशों की ओर फेंककर मारा, लेकिन तब तक बदमाश बाइक से तेजी से भाग निकले।सीओ कौशाम्बी अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि महिला से गहने की छिनौती करने वाले बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता से पूछताछ के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।