Kaushambi News: एक ने पूछा रास्ता तो दूसरे बदमाश ने नोच ली नथ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:23 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:23 AM IST
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कौशाम्बी थाना क्षेत्र के मेड़रहा नहर के पास खेत की ओर जा रही महिला को बाइक सवार दो बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने रोका और नाक में पहनी सोने की नथ नोचकर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
एफआईआर के मुताबिक, मेड़रहा गांव निवासी गनेशिया देवी पत्नी दिवंगत बेचन शनिवार को दोपहर करीब 2:15 बजे अपनी छोटी बेटी सविता के साथ धान पीटने के लिए खेत की ओर जा रही थीं। जैसे ही वह नहर की पटरी पर पहुंची, बाइक सवार दो युवक पीछे से आए और गांव का रास्ता पूछने लगे।
इसके बाद बाइक पर पीछे बैठे युवक ने महिला की नाक से सोने की नथ नोच ली, जिससे वह घायल हो गईं। महिला ने शोर मचाया तो कुछ दूरी पर चल रही बेटी सविता ने हाथ में लिया डिब्बा बदमाशों की ओर फेंककर मारा, लेकिन तब तक बदमाश बाइक से तेजी से भाग निकले।
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सीओ कौशाम्बी अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि महिला से गहने की छिनौती करने वाले बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता से पूछताछ के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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एफआईआर के मुताबिक, मेड़रहा गांव निवासी गनेशिया देवी पत्नी दिवंगत बेचन शनिवार को दोपहर करीब 2:15 बजे अपनी छोटी बेटी सविता के साथ धान पीटने के लिए खेत की ओर जा रही थीं। जैसे ही वह नहर की पटरी पर पहुंची, बाइक सवार दो युवक पीछे से आए और गांव का रास्ता पूछने लगे।
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इसके बाद बाइक पर पीछे बैठे युवक ने महिला की नाक से सोने की नथ नोच ली, जिससे वह घायल हो गईं। महिला ने शोर मचाया तो कुछ दूरी पर चल रही बेटी सविता ने हाथ में लिया डिब्बा बदमाशों की ओर फेंककर मारा, लेकिन तब तक बदमाश बाइक से तेजी से भाग निकले।
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सीओ कौशाम्बी अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि महिला से गहने की छिनौती करने वाले बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता से पूछताछ के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।