Kaushambi News: तीन माह से जिंदगी की जंग लड़ रहे शिक्षक की इलाज के दौरान मौत

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चरवा कोतवाली क्षेत्र के समसपुर गांव निवासी अजय केसरवानी पुत्र रामप्रकाश केसरवानी हरदोई जिले के पिहानी ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। परिजनों के अनुसार करीब तीन माह पहले वह बाइक से विद्यालय जा रहे थे। रास्ते में पीछे से आए डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए ।परिजन उन्हें उपचार के लिए लखनऊ स्थित एसपीपीजीआई ले गए थे। यहां उनका लगातार इलाज चल रहा था। शनिवार शाम उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। अजय अपने पीछे पत्नी रेखा केसरवानी और दो वर्षीय पुत्री लाड़ो को छोड़ गए हैं।