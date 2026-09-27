फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Teacher battling for life for three months dies during treatment.

Kaushambi News: तीन माह से जिंदगी की जंग लड़ रहे शिक्षक की इलाज के दौरान मौत

Sun, 27 Sep 2026 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Teacher battling for life for three months dies during treatment.
अजय केसरवानी उर्फ पिंटू की फाइल फोटो - फोटो : credit
करीब तीन माह पहले विद्यालय जाते समय डंपर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए शिक्षक अजय केसरवानी उर्फ पिंटू (32) की शनिवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
विज्ञापन

चरवा कोतवाली क्षेत्र के समसपुर गांव निवासी अजय केसरवानी पुत्र रामप्रकाश केसरवानी हरदोई जिले के पिहानी ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। परिजनों के अनुसार करीब तीन माह पहले वह बाइक से विद्यालय जा रहे थे। रास्ते में पीछे से आए डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए ।
विज्ञापन

परिजन उन्हें उपचार के लिए लखनऊ स्थित एसपीपीजीआई ले गए थे। यहां उनका लगातार इलाज चल रहा था। शनिवार शाम उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। अजय अपने पीछे पत्नी रेखा केसरवानी और दो वर्षीय पुत्री लाड़ो को छोड़ गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed