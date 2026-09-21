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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Suspicious death of a man who went to his in-laws' house to bring his wife back; poisoning alleged.

कौशाम्बी : पत्नी को बुलाने ससुराल पहुंचे युवक की संदिग्ध मौत, जहर देने का आरोप

Mon, 21 Sep 2026 04:13 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 04:13 PM IST
सार

पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के धवाड़ा गांव निवासी 28 वर्षीय बबलू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर खिलाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है।

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Suspicious death of a man who went to his in-laws' house to bring his wife back; poisoning alleged.
मौत। - फोटो : Social media

विस्तार
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पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के धवाड़ा गांव निवासी 28 वर्षीय बबलू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर खिलाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है।

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बताया गया कि बबलू की शादी 25 फरवरी 2026 को सैदनपुर गांव में हुई थी। रक्षाबंधन पर उसकी पत्नी मायके गई थी। आरोप है कि इसके बाद वह ससुराल लौटने से इनकार करने लगी। पत्नी को बुलाने बबलू सैदनपुर पहुंचा, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी तबीयत बिगड़ गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी।

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