Kaushambi News: 2.51 लाख दीपों से जगमगाया शृंग्वेरपुरधाम

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शुक्रवार को 51 हजार दीप जलाए गए थे, जबकि शनिवार को 2 लाख 51 हजार दीपों से श्रीरामघाट रोशन हुआ। इस प्रकार दो दिनों में कुल तीन लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ कमलदास महाराज और श्रीश बाहुबली महाराज ने दीप प्रज्वलित करके किया। वेद बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया और महंतों ने श्रीरामकथा का रसपान भक्तों को कराया।गंगा तट पर दीपों की अद्भुत छटा देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दीपों की रोशनी से पूरा घाट आलोकित हो उठा। जय श्रीराम सेवा समिति का सात वर्षों से चला आ रहा भव्य दीपोत्सव का संकल्प इस आयोजन से पूरा हो गया। समिति के अध्यक्ष संजय तिवारी और संचालक महामंत्री अरुण द्विवेदी ने इसे समिति का पुराना संकल्प बताया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन और सहयोग को आयोजन की सफलता का श्रेय दिया।कलाकारों ने दीं आकर्षक प्रस्तुतियांयह दीपोत्सव अयोध्या और चित्रकूट की तर्ज पर आयोजित किया गया। इसने शृंग्वेरपुरधाम की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देने का संदेश दिया। शनिवार को दीप प्रज्वलन के साथ दिव्य गंगा आरती हुई। वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच गंगा आरती ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं।श्रीश बाहुबली महाराज का जताया विशेष आभारउपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल संबोधन में 6 वर्षीय बाल संत श्रीश बाहुबली महाराज का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने श्रीश बाहुबली महाराज को प्रणाम करते हुए उनके योगदान की सराहना की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीश बाहुबली महाराज सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने महोत्सव में उनकी सहभागिता और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शृंग्वेरपुर प्रधान रामचंद्र यादव, शिव प्रसाद मिश्र,जय श्रीराम सेवा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप केसरवानी, उपाध्यक्ष श्याम उपाध्याय, कार्यकारिणी अध्यक्ष शिव उपाध्याय, कुलदीप तिवारी, वैभव मिश्रा, शिव विशाल तिवारी, पप्पू, कोषाध्यक्ष संजीव मिश्रा, वरुण द्विवेदी, सहित समिति के अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।