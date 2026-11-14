Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Panic in Sapaha-Sakadha village due to monkey attacks

Kaushambi News: बंदरों के हमले से सपाहा-सकाढ़ा गांव में दहशत

Sat, 14 Nov 2026 12:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Panic in Sapaha-Sakadha village due to monkey attacks
 बंदरों के आतंक की शिकायतों पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर शिव बाबू सरोज और अजीत कुमार पटेल गांव क
मूरतगंज विकास खंड के सपाहा और सकाढ़ा गांवों में बंदरों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन हो रहे हमलों से महिलाओं और बच्चों में दहशत का माहौल है। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को वन विभाग के डिप्टी रेंजर शिव बाबू सरोज और अजीत कुमार पटेल ने गांव पहुंचकर आईजीआरएस शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए और घटनाओं की जानकारी ली।
विज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक, बंदरों ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। जाहिद अली उर्फ ननकू छत पर कपड़े फैला रहे थे, तभी एक बंदर ने उन पर हमला कर उन्हें कई जगह नोचकर घायल कर दिया। वहीं, सकाढ़ा निवासी गुलाब की पत्नी जब गंगा स्नान के लिए जा रही थीं, तब बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें अस्पताल में छह टांके लगवाने पड़े। इसके अलावा, गांव के छह वर्षीय अली को भी स्कूल जाते समय बंदर ने काट लिया।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने पहले जिलाधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि गंगा पार से बंदरों को पकड़कर सकाढ़ा कछार में छोड़ा जा रहा है। बाद में यही बंदर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच गए। ग्रामीणों ने बंदरों को पकड़वाकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इस पर वन विभाग की टीम ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed