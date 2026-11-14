Kaushambi News: बंदरों के हमले से सपाहा-सकाढ़ा गांव में दहशत

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ग्रामीणों के मुताबिक, बंदरों ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। जाहिद अली उर्फ ननकू छत पर कपड़े फैला रहे थे, तभी एक बंदर ने उन पर हमला कर उन्हें कई जगह नोचकर घायल कर दिया। वहीं, सकाढ़ा निवासी गुलाब की पत्नी जब गंगा स्नान के लिए जा रही थीं, तब बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें अस्पताल में छह टांके लगवाने पड़े। इसके अलावा, गांव के छह वर्षीय अली को भी स्कूल जाते समय बंदर ने काट लिया।ग्रामीणों ने पहले जिलाधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि गंगा पार से बंदरों को पकड़कर सकाढ़ा कछार में छोड़ा जा रहा है। बाद में यही बंदर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच गए। ग्रामीणों ने बंदरों को पकड़वाकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इस पर वन विभाग की टीम ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।