Kaushambi News: नवरात्र...चुनरी, नारियल ,देवी के शृंगार सामग्री से सजे बाजार

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शीतला धाम में 500 दुकानों पर मेले की तैयारीकड़ा स्थित मां शीतला धाम में नवरात्र मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। धाम क्षेत्र की करीब 500 दुकानों की साफ-सफाई भी तेजी से कराई जा रही है। यहां प्रसाद, खाने-पीने की वस्तुओं, खिलौनों, फलों और बर्तनों समेत कई तरह की दुकानें लगती हैं। धाम में प्रदेश ही नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में दुकानदारों को इस बार भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है।प्रमुख बाजारों, कस्बों में भी बढ़ेगी रौनकजिले के प्रमुख बाजारों और कस्बों में भी नवरात्र की रौनक दिखने लगी है। मंझनपुर, भरवारी, करारी, सिराथू, सरायअकिल और चायल समेत विभिन्न बाजारों में दुकानदार अपनी दुकानों को सजाने में जुटे हैं। कोई माता की चुनरी, मुकुट और शृंगार का सामान रख रहा है तो कोई नारियल, धूप-बत्ती, रोली, सिंदूर और प्रसाद की व्यवस्था कर रहा है। फलाहार और अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दुकानदारों का मानना है कि शनिवार से ही खरीदारी में तेजी आएगी। पितृ पक्ष के दौरान कारोबार कमजोर रहने के बाद अब उन्हें त्योहार से अच्छे व्यापार की उम्मीद है।- ब्यूरो से वर्जन मांगा गया है।