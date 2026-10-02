Kaushambi News: करंट की चपेट में आने से राजमिस्त्री की गई जान

विज्ञापन



मृतक के बड़े भाई ज्ञानचंद ने बताया कि रामचंद्र 29 सितंबर को काम करने के लिए गया था। इसी दौरान हादसा हो गया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। प्रयागराज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद बुधवार को परिजनों को सौंप दिया। शव गांव पहुंचने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने गांव में शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। विज्ञापन

कौशाम्बी थाना प्रभारी जगदीश कुमार ने बताया कि मामला प्रयागराज का है उन्हें घटना की जानकारी नहीं है, परिजन ने इस संबंध में कोई तहरीर भी नहीं दी है। मृतक के बड़े भाई ज्ञानचंद ने बताया कि रामचंद्र 29 सितंबर को काम करने के लिए गया था। इसी दौरान हादसा हो गया। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। प्रयागराज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद बुधवार को परिजनों को सौंप दिया। शव गांव पहुंचने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने गांव में शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।कौशाम्बी थाना प्रभारी जगदीश कुमार ने बताया कि मामला प्रयागराज का है उन्हें घटना की जानकारी नहीं है, परिजन ने इस संबंध में कोई तहरीर भी नहीं दी है।

कौशाम्बी के इटैला गांव निवासी रामचंद्र (38) की प्रयागराज के खुल्दाबाद में करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वह प्रयागराज में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। मंगलवार को काम के दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें स्वरूपरानी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।