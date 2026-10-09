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Kaushambi News: पितृपक्ष में बाजार सूने... नवरात्र पर कारोबार चमकने की उम्मीद

Fri, 09 Oct 2026 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 09 Oct 2026 12:47 AM IST
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Markets quiet during Pitru Paksha... business expected to pick up during Navratri.
सुरेश केसरवानी इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार दारानगर
पितृपक्ष शुरू होते ही कड़ा क्षेत्र के बाजारों में कारोबार की गति धीमी हो गई है। दुकानों पर ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं और कई दुकानदारों की दिनभर बोहनी तक नहीं हो पा रही है। मान्यता के कारण लोग इस अवधि में नए सामान, उपकरण और अन्य जरूरी खरीदारी से भी परहेज करते हैं। इससे व्यापारियों के सामने दुकान का किराया और रोजमर्रा के खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। पितृपक्ष से पहले सावन और भादो में भी कारोबार की रफ्तार धीमी रही, अब व्यापारियों को नवरात्र से बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है।
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-- पितृपक्ष में कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं, जब दुकान की बोहनी तक नहीं होती। बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे तक उनकी कुल 20 रुपये की बिक्री हुई थी। उन्होंने कहा कि बिक्री न होने से दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ दुकानदार तो दुकान बंद कर कहीं घूमने चले जाते हैं। - सुरेश केसरवानी, व्यापारी, दारानगर
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-- दारानगर के ज्वेलर्स दीपक सोनी ने बताया कि इन दिनों दुकान पर बैठकर मोबाइल देखने के अलावा कोई काम नहीं रहता। ग्राहक नजर नहीं आते और उनकी राह देखते-देखते दिन बीत जाता है। -- दीपक सोनी, ज्वेलर, दारानगर
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-- दिनभर में इक्का-दुक्का ग्राहक ही पहुंचता है। लगातार मंदी के कारण कई दुकानदार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। व्यापारियों को नवरात्र शुरू होने पर खरीदारी बढ़ने और बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है। - मोहम्मद मियां, दुकानदार, फरीदगंज

सुरेश केसरवानी इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार दारानगर

सुरेश केसरवानी इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार दारानगर

सुरेश केसरवानी इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार दारानगर

सुरेश केसरवानी इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार दारानगर

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