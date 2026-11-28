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अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा-2027 के लिए आवेदन की तैयारी कराने और प्राथमिक प्रतिभा सम्मान योजना की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के फार्म भरवाने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन



इसके अलावा 30 नवंबर तक विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) का गठन, जनगणना-2027 की तैयारियों में सहयोग, अखबार व न्यूजपेपर पढ़ने की संस्कृति विकसित करने और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं का विवरण रखने को कहा गया है। शिक्षकों को विभागीय आदेशों का पालन करते हुए सभी कार्य समय से पूरे करने की हिदायत दी गई है। विज्ञापन विज्ञापन



बीएसए डॉ. कमलेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को निर्देशों का पालन कराने को कहा गया है। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के साथ विभागीय योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा-2027 के लिए आवेदन की तैयारी कराने और प्राथमिक प्रतिभा सम्मान योजना की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के फार्म भरवाने के निर्देश दिए गए हैं।इसके अलावा 30 नवंबर तक विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) का गठन, जनगणना-2027 की तैयारियों में सहयोग, अखबार व न्यूजपेपर पढ़ने की संस्कृति विकसित करने और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं का विवरण रखने को कहा गया है। शिक्षकों को विभागीय आदेशों का पालन करते हुए सभी कार्य समय से पूरे करने की हिदायत दी गई है।बीएसए डॉ. कमलेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को निर्देशों का पालन कराने को कहा गया है। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के साथ विभागीय योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और विभागीय योजनाओं को समय से पूरा कराने के लिए बीएसए डॉ. कमलेंद्र कुशवाहा ने शिक्षकों को 18 बिंदुओं पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जारी कार्ययोजना में निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों का नियमित दक्षता अभ्यास कराने, निपुण प्लस और निपुण आकलन एप का प्रयोग करने पर जोर दिया गया है।