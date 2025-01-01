Kaushambi News: रंग-बिरंगी झालरों से जगमग होंगे घर-आंगन, बाजारों में बढ़ी रौनक

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पटाखे वाली झालर और पिक्सल लाइट की विशेष मांग है। बाजार में 100 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक की झालरें उपलब्ध हैं। लोग घरों के मुख्य द्वार, छत, बालकनी और मंदिरों को सजाने के लिए लोग अलग-अलग तरह की रोशनी वाली झालरें खरीद रहे हैं।कम बिजली खर्च वाली झालरों की मांगइलेक्ट्रिक झालर विक्रेता वसीम ने बताया कि एलईडी, पर्दा लाइट, स्टार लाइट, बहुरंगी और पत्तियों वाली झालरों की मांग अधिक है। बाजार में 50 से एक हजार रुपये तक की इलेक्ट्रिक झालरें उपलब्ध हैं। दुकानदार दीपक ने बताया कि सोलर और सेंसर वाली झालरें भी ग्राहकों को पसंद आ रही हैं।फूलों की झालर मांग रहे ग्राहकसजावटी झालरों के कारोबारी कुशल गुप्ता ने बताया कि सहारनपुर से विशेष झालरें मंगाई गई हैं। इनमें विस्टेरिया, रोज पैटल, गेंदा, पत्तियों और लटकते मनी प्लांट की डिजाइन वाली झालरें शामिल हैं। इनकी कीमत 100 से पांच हजार रुपये तक है। पिछले साल की तुलना में इस बार डिजाइनदार और टिकाऊ झालरों की मांग बढ़ी है।इस बार दीप पर्व पर रंग-बिरंगी और आकर्षक झालरों की कई नई डिजाइन बाजार में आई हैं। ग्राहक पटाखे वाली, पिक्सल और पर्दा लाइट अधिक पसंद कर रहे हैं। कम बिजली खर्च करने वाली झालरों की मांग भी बढ़ी है।- वीरेंद्र कुमार मौर्य , दुकानदारलोग अब ऐसी सजावटी झालरें खरीदना पसंद कर रहे हैं, जो देखने में सुंदर होने के साथ टिकाऊ भी हों। फूलों वाली झालरों और नई डिजाइन की लाइटों से घरों के मुख्य द्वार, छत और आंगन सजाने का चलन बढ़ा है।आशीष गौड़, दुकानदार