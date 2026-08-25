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चारपाई पर लाश, सिर धड़ से अलग: निर्माणाधीन मकान में मिला खून से लथपथ शव; भाई के लिए दवा लेने निकला था शकील

Tue, 25 Aug 2026 03:19 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 25 Aug 2026 03:19 PM IST
सार

कौशाम्बी में एक निर्माणाधीन मकान में सिर कटा शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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headless body was found in house under construction in Kaushambi
कौशाम्बी में खौफनाक वारदात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मंझनपुर थाना क्षेत्र में राम वन गमन मार्ग के पास एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलने पर कौशांबी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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पुलिस के अनुसार, उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण ने वीडियो बयान जारी कर कार्रवाई की जानकारी दी। निर्माणाधीन मकान में चारपाई पर पड़े शव का सिर धड़ से अलग था। सिर चारपाई से करीब तीन फीट दूर सिरहाने की तरफ पड़ा मिला। पुलिस को चारपाई के नीचे मृतक की चप्पल के अलावा एक अन्य पुरुष की चप्पल मिली। साथ ही, महिला की टूटी चूड़ी और गुलाबी रंग का छींटदार दुपट्टा भी बरामद हुआ।
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जांच में मिले अहम साक्ष्य
घटनास्थल से बरामद इन सामान ने पुलिस जांच को नया मोड़ दिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मौके पर मृतक के अलावा कौन-कौन मौजूद था। बरामद चप्पल, चूड़ी और दुपट्टे को जांच के महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस इन सभी बिंदुओं को जोड़कर हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है।
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खोजी कुत्ता लियो ने तलाशे सुराग
घटना की सुरागकशी के लिए फील्ड यूनिट की टीम खोजी कुत्ता लियो के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए और लियो की मदद से आसपास के इलाके में सुराग तलाशे। लियो घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी पर पहुंचा। रास्ते में खड़ी एक बाइक को सूंघने के बाद वह वापस घटनास्थल पर लौट आया। पुलिस अब बाइक समेत आसपास मौजूद अन्य वाहनों और लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। लियो के बाइक तक पहुंचने को भी जांच की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

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