चारपाई पर लाश, सिर धड़ से अलग: निर्माणाधीन मकान में मिला खून से लथपथ शव; भाई के लिए दवा लेने निकला था शकील

मंझनपुर थाना क्षेत्र में राम वन गमन मार्ग के पास एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलने पर कौशांबी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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पुलिस के अनुसार, उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण ने वीडियो बयान जारी कर कार्रवाई की जानकारी दी। निर्माणाधीन मकान में चारपाई पर पड़े शव का सिर धड़ से अलग था। सिर चारपाई से करीब तीन फीट दूर सिरहाने की तरफ पड़ा मिला। पुलिस को चारपाई के नीचे मृतक की चप्पल के अलावा एक अन्य पुरुष की चप्पल मिली। साथ ही, महिला की टूटी चूड़ी और गुलाबी रंग का छींटदार दुपट्टा भी बरामद हुआ।घटनास्थल से बरामद इन सामान ने पुलिस जांच को नया मोड़ दिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मौके पर मृतक के अलावा कौन-कौन मौजूद था। बरामद चप्पल, चूड़ी और दुपट्टे को जांच के महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस इन सभी बिंदुओं को जोड़कर हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है।घटना की सुरागकशी के लिए फील्ड यूनिट की टीम खोजी कुत्ता लियो के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए और लियो की मदद से आसपास के इलाके में सुराग तलाशे। लियो घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी पर पहुंचा। रास्ते में खड़ी एक बाइक को सूंघने के बाद वह वापस घटनास्थल पर लौट आया। पुलिस अब बाइक समेत आसपास मौजूद अन्य वाहनों और लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। लियो के बाइक तक पहुंचने को भी जांच की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।