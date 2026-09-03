Kaushambi News: बारूद खोलेगा धमाके का राज, आगरा भेजे जाएंगे सैंपल

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जांच में यह पता चलेगा कि बारूद किस प्रकार का था, उसमें किन रसायनों का इस्तेमाल हुआ था और उसकी क्षमता कितनी थी। इससे विस्फोट की प्रकृति और उसके पीछे की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में मिट्टी के कुल्हड़ और पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के अवशेष बरामद किए हैं।पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हाल के दिनों में नौशाद किन-किन लोगों और पटाखा कारोबारियों के संपर्क में था। बैंक खातों से लेनदेन और कच्चे माल की खरीद-बिक्री से जुड़े लोगों तक पहुंचने का प्रयास होगा।पुलिस पूछताछ में आरोपी नौशाद ने बताया है कि वह शादी-विवाह में डीजे कारोबार के साथ पटाखों का भी ठेका लेता था। छोटे पटाखा कारोबारियों को भी पटाखे उपलब्ध कराता था। पुलिस यह पता कर रही है कि हाल के दिनों में नौशाद किन-किन लोगों और व्यापारियों के संपर्क में था।पूछताछ में नौशाद ने बताया कि वह प्रतापगढ़ के कुंडा-बाबूगंज बाजार से पटाखे लाता था। इसके अलावा प्रयागराज के कीडगंज से ब्रांडेड पटाखों का स्टॉक भी मंगाकर जमा करता था। पुलिस इन स्थानों से जुड़े कारोबारियों और नौशाद के बीच संपर्क की जांच कर रही है।किराये के मकान में कारखाना चलने की जानकारी के बाद पुलिस मकान मालिक से पूछताछ करेगी। इससे पता चलेगा कि नौशाद ने मकान कब किराये पर लिया और वहां कितने समय से पटाखा निर्माण व भंडारण किया जा रहा था। मकान मालिक को इसकी जानकारी थी या नहीं, यह भी जांच का हिस्सा होगा।प्रशासन के मुताबिक, जिले में वर्तमान में 13 पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस हैं। वर्ष 2024 में भरवारी में हुए पटाखा कारखाने के विस्फोट के बाद प्रशासन ने नौ लाइसेंस निरस्त किए थे। इसके बाद से अब तक जिले में पटाखा कारोबार के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।घटनास्थल से मिले बारूद के सैंपल आगरा भेजे जाएंगे। आरोपी के बैंक खातों और कॉल डिटेल की जांच कराई जा रही है। पटाखे और कच्चा माल कहां से लाया जाता था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मकान मालिक से पूछताछ के बाद कारखाना कितने समय से संचालित था, यह स्पष्ट होगा।- सत्यनारायण , एसपी