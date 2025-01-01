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कोहरे के कारण चालकों को सड़क पर आगे का रास्ता देखने में परेशानी हो रही है। ऐसे में सुरक्षित सफर के लिए बसों की गति कम रखनी पड़ रही है। शनिवार को मंझनपुर डिपो में कई बसें देरी से पहुंचीं। निजी काम से लखनऊ जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे मंझनपुर निवासी कृष्णा केशरवानी ने बताया कि चित्रकूट से लखनऊ जाने वाली बस सुबह छह बजे के बजाय साढ़े छह बजे पहुंची। वहीं, पश्चिम शरीरा से कानपुर जाने वाली बस सवा छह बजे के बजाय पौने सात बजे पहुंची। प्रयागराज से राजापुर जाने वाली बस भी साढ़े आठ बजे के बजाय नौ बजे पहुंची। इससे नौकरीपेशा लोगों को भी समय से दफ्तर पहुंचने की चिंता सता रही है।::वर्जन::कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है। ऐसे में चालकों को सुरक्षित यात्रा के लिए बसों की रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है। इसके चलते बसों को निर्धारित समय से कुछ देरी हो सकती है। - गंगा शंकर शर्मा, डिपो इंचार्ज, मंझनपुर