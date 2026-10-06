Kaushambi News: किशोरी की अश्लील फोटो बनाकर की वायरल, एफआईआर

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पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी की फोटो एआई से अश्लील बनाकर आरोपी अंकित कुमार ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता के मुताबिक चार अक्तूबर की शाम उसने आरोपी की बहन इसकी शिकायत की तो वह उसे गालियां देने लगी। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से पीटते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

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क्षेत्र की एक किशोरी की फोटो आपत्तिजनक तरीके से एडिट कर अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे बदनाम करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।