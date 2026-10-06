Kaushambi News: डीएम ने सीडीपीओ को हटाया व श्रम विभाग के कर्मचारियों का रोका वेतन

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उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) सिराथू को हटाने, श्रम विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए। इसके अलावा जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश दिए।जिला पोषण समिति की समीक्षा जिला पोषण समिति की बैठक के दौरान डीएम ने सैम एवं मैम बच्चों के चिह्नीकरण और मॉनिटरिंग में बरती गई लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की।उन्होंने सिराथू के सभी सेक्टरों में नोडल अधिकारियों से जांच कराने व जिला कार्यक्रम अधिकारी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही, गंभीर रूप से कुपोषित (सैम) बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने और सभी पात्रों को समय से पोषाहार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सड़क निर्माण और बाल कल्याण कार्यों की समीक्षा राम वनगमन मार्ग तथा प्रयागराज एयरपोर्ट-कौशांबी मार्ग का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। मार्ग पर सुरक्षा की दृष्टि से उचित साइनबोर्ड लगाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कुम्हियावा व हिनौता बाजार मार्ग की मरम्मत और जलभराव की समस्या के समाधान का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। बाल कल्याण समिति की समीक्षा के दौरान सितंबर माह में 31 प्रकरणों के निस्तारण और 35 नए मामलों की जानकारी ली गई। साथ ही, परिवार में पुनर्वासित 79 और संस्थानों में रह रहे 26 बच्चों का नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।