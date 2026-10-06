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Kaushambi News: रेलवे ट्रैक के पास मिला शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

Tue, 06 Oct 2026 01:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:52 AM IST
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Body found near railway track; police working to identify it.
कोखराज थाना क्षेत्र के रोही पुल के समीप दिल्ली-हावड़ा अप लाइन (साउथ साइड) पर अधेड़ का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि शव की पहचान नहीं हो सकी है।
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भरवारी चौकी प्रभारी मुकेश कुमार यादव ने जांच कर बताया कि मामला प्रथम दृष्टया ट्रेन की चपेट में आने का प्रतीत हो रहा है। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है।
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मृतक की उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष लग रही है। उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है। उसने मटमैले रंग की टी-शर्ट और नीले रंग का छींटदार पैंट पहन रखा है। मृतक की शिनाख्त के लिए सूचना प्रसारित कर दी गई है। सीओ सिराथू सतेंद्र तिवारी ने बताया कि सूचना मिली थी। शिनाख्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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