Kaushambi News: अराजक तत्वों ने खंडित की मूर्ति, अष्टमी को स्थापित की जाएगी नई मूर्ति

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सूचना पर पश्चिम शरीरा, महेवाघाट थाने और सीओ कौशाम्बी अरुण कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से नई देवी की मूर्ति मंगाई गई। ग्रामीणों की मांग पर दुर्गा अष्टमी के दिन नई काली माता की मूर्ति विधि-विधान से स्थापित कराई जाएगी। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन होगा।घटना की जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मंदिर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। साथ ही प्रशासन से जल्द जांच कर दोषियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।सीओ कौशाम्बी अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। मूर्ति खंडित करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नई मूर्ति मंगाई गई है। इसे अष्टमी के दिन विधिविधान से स्थापित कराया जाएगा।