Kaushambi News: सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया

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लोही गांव में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। नायब तहसीलदार संजय कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध मकान और छप्पर को ध्वस्त करा दिया। एसडीएम प्रेरणा गौतम ने बताया कि सरकारी रास्ते की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। राजस्व विभाग की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर टीम भेजकर कब्जा हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान हल्का लेखपाल मुकेश चंद्र पटेल, लेखपाल रबी सिंह और गोविंद कुमार मौजूद रहे।