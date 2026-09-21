फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   E-rickshaw driver dies after coming into contact with live current while hanging a board on a pole.

Kaushambi News: खंभे पर बोर्ड टांगते समय उतरा करंट, चपेट में आने से ई-रिक्शा चालक की मौत

Mon, 21 Sep 2026 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
E-rickshaw driver dies after coming into contact with live current while hanging a board on a pole.
करंट की चपेट में आकर रिक्शा चालक की मौत होने के बाद गमजदा परिजन। संवाद
नया नगर निवासी ई-रिक्शा चालक रिजवान अहमद (30) खंभे पर बोर्ड टांगते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।
विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक रिजवान अहमद शमसाबाद में फ्लैक्स बोर्ड लेकर गया था। बिजली के खंभे पर बोर्ड टांगते समय वह अचानक करंट की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रिजवान की मौत की खबर मिलते ही पत्नी वहीदा बेगम और दो बच्चों समेत परिवार में मातम मच गया। पत्नी ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

करंट की चपेट में आकर रिक्शा चालक की मौत होने के बाद गमजदा परिजन। संवाद

करंट की चपेट में आकर रिक्शा चालक की मौत होने के बाद गमजदा परिजन। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed