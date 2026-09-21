Kaushambi News: खंभे पर बोर्ड टांगते समय उतरा करंट, चपेट में आने से ई-रिक्शा चालक की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:46 AM IST
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नया नगर निवासी ई-रिक्शा चालक रिजवान अहमद (30) खंभे पर बोर्ड टांगते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।
परिजनों के मुताबिक रिजवान अहमद शमसाबाद में फ्लैक्स बोर्ड लेकर गया था। बिजली के खंभे पर बोर्ड टांगते समय वह अचानक करंट की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रिजवान की मौत की खबर मिलते ही पत्नी वहीदा बेगम और दो बच्चों समेत परिवार में मातम मच गया। पत्नी ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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परिजनों के मुताबिक रिजवान अहमद शमसाबाद में फ्लैक्स बोर्ड लेकर गया था। बिजली के खंभे पर बोर्ड टांगते समय वह अचानक करंट की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रिजवान की मौत की खबर मिलते ही पत्नी वहीदा बेगम और दो बच्चों समेत परिवार में मातम मच गया। पत्नी ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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