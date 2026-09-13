Kaushambi News: व्यापारियों का 70 लाख रुपये का सोना लेकर डिजाइनर फरार

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व्यापारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के टोलपुर थाना क्षेत्र निवासी डिजाइनर काफी समय से भरवारी पुलिस चौकी के पीछे मकान बनाकर परिवार सहित रहता था। वह व्यापारियों से सोना लेकर गहने तैयार करता था। गहने तैयार कराने के लिए भरवारी के कई सराफा कारोबारियों ने उसे करीब 70 लाख रुपये कीमत का सोना दिया था।आरोप है कि शुक्रवार रात व्यापारियों को कारीगर के परिवार समेत घर से लापता होने की जानकारी मिली। इसके बाद व्यापारियों ने उसके घर पहुंचकर जानकारी जुटाई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शनिवार को अंजाही स्वर्णकार संगठन के अध्यक्ष संजय उर्फ राजा बाबू सोनी की अगुवाई में व्यापारी पुलिस चौकी पहुंचे।इस दौरान संजय सोनी, कमलेश कुमार, ओम प्रकाश, विकास सोनी, दुर्गेश कुमार, रजत केसरवानी, तुषार कुमार और राजू वर्मा ने मामले की जांच कर सोना बरामद कराने की मांग की।सीओ सिराथू सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि अभी तक इस तरह का प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं आया है। यदि ऐसी कोई घटना हुई तो मामले की जांच कराकर विधिक कार्यवाही की जाएगी।