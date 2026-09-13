Kaushambi News: व्यापारियों का 70 लाख रुपये का सोना लेकर डिजाइनर फरार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:38 AM IST
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कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में गहने बनाने वाला डिजाइनर व्यापारियों का करीब 70 लाख रुपये कीमत का सोना लेकर परिवार समेत फरार हो गया। जानकारी होने पर व्यापारियों में खलबली मच गई। शनिवार को कई व्यापारी भरवारी पुलिस चौकी पहुंचे और मामले की शिकायत करते हुए सोना बरामद कराने की मांग की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
व्यापारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के टोलपुर थाना क्षेत्र निवासी डिजाइनर काफी समय से भरवारी पुलिस चौकी के पीछे मकान बनाकर परिवार सहित रहता था। वह व्यापारियों से सोना लेकर गहने तैयार करता था। गहने तैयार कराने के लिए भरवारी के कई सराफा कारोबारियों ने उसे करीब 70 लाख रुपये कीमत का सोना दिया था।
परिवार समेत घर छोड़कर गया कारीगर
आरोप है कि शुक्रवार रात व्यापारियों को कारीगर के परिवार समेत घर से लापता होने की जानकारी मिली। इसके बाद व्यापारियों ने उसके घर पहुंचकर जानकारी जुटाई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शनिवार को अंजाही स्वर्णकार संगठन के अध्यक्ष संजय उर्फ राजा बाबू सोनी की अगुवाई में व्यापारी पुलिस चौकी पहुंचे।
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इस दौरान संजय सोनी, कमलेश कुमार, ओम प्रकाश, विकास सोनी, दुर्गेश कुमार, रजत केसरवानी, तुषार कुमार और राजू वर्मा ने मामले की जांच कर सोना बरामद कराने की मांग की।
सीओ सिराथू सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि अभी तक इस तरह का प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं आया है। यदि ऐसी कोई घटना हुई तो मामले की जांच कराकर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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व्यापारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के टोलपुर थाना क्षेत्र निवासी डिजाइनर काफी समय से भरवारी पुलिस चौकी के पीछे मकान बनाकर परिवार सहित रहता था। वह व्यापारियों से सोना लेकर गहने तैयार करता था। गहने तैयार कराने के लिए भरवारी के कई सराफा कारोबारियों ने उसे करीब 70 लाख रुपये कीमत का सोना दिया था।
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परिवार समेत घर छोड़कर गया कारीगर
आरोप है कि शुक्रवार रात व्यापारियों को कारीगर के परिवार समेत घर से लापता होने की जानकारी मिली। इसके बाद व्यापारियों ने उसके घर पहुंचकर जानकारी जुटाई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शनिवार को अंजाही स्वर्णकार संगठन के अध्यक्ष संजय उर्फ राजा बाबू सोनी की अगुवाई में व्यापारी पुलिस चौकी पहुंचे।
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इस दौरान संजय सोनी, कमलेश कुमार, ओम प्रकाश, विकास सोनी, दुर्गेश कुमार, रजत केसरवानी, तुषार कुमार और राजू वर्मा ने मामले की जांच कर सोना बरामद कराने की मांग की।
सीओ सिराथू सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि अभी तक इस तरह का प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं आया है। यदि ऐसी कोई घटना हुई तो मामले की जांच कराकर विधिक कार्यवाही की जाएगी।