नगर पंचायत अजुहा वार्ड नंबर चार मढ़िया मई रसूलपुर में एक किशोर (14) की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह पश्चिम भैंसईहा तालाब के किनारे उसका शव मिला। आरोप है कि जमीन विवाद में बड़े भाई ने अपनी पत्नी और ससुर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

मृतक छोटू पुत्र रामलखन की भाभी नीता ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे वह छोटू के साथ शौच के लिए गांव के बाहर गई थी। वहीं वह उससे अलग हुआ तो वापस नहीं लौटा। यह बात उसने घर आकर परिजनों को बताई। परिजनों ने तलाश शुरू की लेकिन कोई पता नहीं चला। रविवार सुबह छोटू की बहन आंचल और नीता तलाश करते हुए तालाब के पास पहुंचीं तो उसका शव पड़ा मिला।

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घटना की जानकारी पर एडिशनल एसपी और सीओ सिराथू सत्येंद्र तिवारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार पूछताछ में शक गहराया और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में मृतक की मां श्यामकली ने तहरीर दी है।

छोटू के पिता रामलखन की वर्ष 2022 में कैंसर से मौत हो गई थी। परिवार के पास करीब चार बीघा जमीन थी। पिता के इलाज के दौरान डेढ़ बीघा जमीन बिक गई थी। बची जमीन का बंटवारा पत्नी श्यामकली, चार बेटियों और तीन बेटों के बीच हुआ था। दो बेटे कपूर और राजेश्वर ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी। श्यामकली और एक बेटी के हिस्से की जमीन भी शादी में बिक गई थी। छोटू और सबसे छोटी बेटी आंचल के हिस्से में करीब आठ-आठ बिस्वा जमीन बची थी। इसी को लेकर विवाद था।