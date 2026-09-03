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Kaushambi News: लापता युवक का 12 घंटे बाद टूटी पुलिया में फंसा मिला शव

Thu, 03 Sep 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:34 AM IST
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Body of missing youth found stuck in a broken culvert after 12 hours.
मृतक उज्जवल यादव। फाइल फोटो - फोटो : samvad
हथिगवां के किलहनापुर भदशिव निवासी रामकैलाश यादव का बेटा उज्ज्वल यादव (17) रक्षाबंधन पर अपने ननिहाल देवरपट्टी फूलपुर गांव गया था। मंगलवार की रात 10:30 बजे वह शौच के लिए शारदा सहायक नहर की तरफ गया था।
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देर रात तक न आने पर नाना तुलसीराम गांव के कुछ लोगों के साथ ढूंढने निकले लेकिन पता न लगा पाए। बुधवार करीब 11 बजे नहर की टूटी पुलिया में किशोर का शव फंसा दिखाई पड़ा। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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नाना ने बताया कि उज्ज्वल नवोदय विद्यालय नरायनपुर में 12वीं का छात्र था। थानाध्यक्ष श्रवण कुमार ने बताया कि उज्ज्वल नहर पर कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है।
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पिता ने पुलिस को बताया कि बेटे की तबीयत रहती थी खराब
उज्ज्वल के पिता राम कैलाश यादव ने पुलिस को बताया कि बेटे की तबीयत खराब रहती थी। उसका इलाज प्रयागराज से चल रहा था। वह रक्षाबंधन पर ननिहाल देवरपट्टी फूलपुर गया था। जहां बुधवार को नहर में उसका शव मिला।

मृतक उज्जवल यादव। फाइल फोटो

मृतक उज्जवल यादव। फाइल फोटो- फोटो : samvad

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