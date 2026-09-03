Kaushambi News: लापता युवक का 12 घंटे बाद टूटी पुलिया में फंसा मिला शव

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देर रात तक न आने पर नाना तुलसीराम गांव के कुछ लोगों के साथ ढूंढने निकले लेकिन पता न लगा पाए। बुधवार करीब 11 बजे नहर की टूटी पुलिया में किशोर का शव फंसा दिखाई पड़ा। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।नाना ने बताया कि उज्ज्वल नवोदय विद्यालय नरायनपुर में 12वीं का छात्र था। थानाध्यक्ष श्रवण कुमार ने बताया कि उज्ज्वल नहर पर कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है।उज्ज्वल के पिता राम कैलाश यादव ने पुलिस को बताया कि बेटे की तबीयत खराब रहती थी। उसका इलाज प्रयागराज से चल रहा था। वह रक्षाबंधन पर ननिहाल देवरपट्टी फूलपुर गया था। जहां बुधवार को नहर में उसका शव मिला।