Kaushambi News: सांड़ से टकराया बाइक सवार, गई जान

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जजौली गांव निवासी श्यामलाल पुत्र स्व. मैकूलाल कोटार्य सिलाई का काम करते थे। शुक्रवार रात वह सरसवां गांव से बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान सांड़ से टकरा गए। सड़क पर गिरने की वजह से वह जख्मी हो गए। विज्ञापन

हादसा देखकर मौके पर आसपास के लोग जुट गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और 108 एंबुलेंस की मदद से घायल श्यामलाल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। विज्ञापन विज्ञापन

श्यामलाल की मौत से पत्नी सोममती बेसुध हो गईं। उनके तीन बेटे और एक बेटी है। चारों अविवाहित हैं। वहीं, ग्रामीणों ने सड़क पर घूमने वाले छुट्टा मवेशियों से निजात दिलाने की मांग की है। जजौली गांव निवासी श्यामलाल पुत्र स्व. मैकूलाल कोटार्य सिलाई का काम करते थे। शुक्रवार रात वह सरसवां गांव से बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान सांड़ से टकरा गए। सड़क पर गिरने की वजह से वह जख्मी हो गए।हादसा देखकर मौके पर आसपास के लोग जुट गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और 108 एंबुलेंस की मदद से घायल श्यामलाल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।श्यामलाल की मौत से पत्नी सोममती बेसुध हो गईं। उनके तीन बेटे और एक बेटी है। चारों अविवाहित हैं। वहीं, ग्रामीणों ने सड़क पर घूमने वाले छुट्टा मवेशियों से निजात दिलाने की मांग की है।

पश्चिम शरीरा के जजौली गांव निवासी श्यामलाल (46) की शुक्रवार रात आठ बजे सरसवां से बाइक से घर लौट रहे थे। टेवां में विमला रानी भार्गव डिग्री कॉलेज के सामने सड़क पर अचानक सांड़ आ गया। मवेशी से टकराने के बाद वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हेलमेट न लगाने की वजह से सिर में गंभीर चोट लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।