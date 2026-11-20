अजुहा। क्षेत्र के लोंहदा गांव के सामने बृहस्पतिवार सुबह तेज रफ्तार कार ने हाईवे किनारे खड़े महिंद्रा अप्पे लोडर में टक्कर मार दी। हादसे में अप्पे चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक की एसआरएन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कड़ा धाम क्षेत्र के कमालपुर देवीगंज निवासी अभिजीत (38) पुत्र इंद्रजीत बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे अप्पे से सरोज देवी (26) पत्नी संजय कुमार और चार अन्य महिलाओं को लेकर जा रहे थे। लोंहदा मोड़ से आगे वाटर फॉल के पास हाईवे किनारे वाहन खड़ा कर महिलाओं को उतार रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने अप्पे में टक्कर मार दी। इसकी चपेट में आने से अभिजीत और सरोज देवी गंभीर रूप से घायल हो गए।