विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अनुष्का ने प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 30 अक्तूबर से तीन नवंबर तक आयोजित प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने तीन किलोमीटर वॉक रेस में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता था। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगी।अनुष्का वर्ष 2023 से जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में नियमित अभ्यास कर रही हैं। खेलो इंडिया एथलेटिक्स के कोच संदीप ने बताया कि अनुष्का प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। वह प्रतिदिन पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करती हैं। उनके पिता धनपत चौधरी किसान हैं। बेटी के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन से परिवार में खुशी का माहौल है।जिला विद्यालय निरीक्षक एलबी मौर्य और जिला खेल सचिव श्यामलाल ने अनुष्का को बधाई देते हुए बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी हैं। अनुष्का की उपलब्धि से उनके गांव और श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज ओसा में भी उत्साह का माहौल है।