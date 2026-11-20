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कमालपुर देवीगंज निवासी अभिजीत दो भाइयों में सबसे बड़े थे। परिवार की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा उन्हीं के कंधों पर था। दीपावली पर उन्होंने महिंद्रा अप्पे खरीदी थी। इसी से सवारियां ढोकर परिवार की आजीविका चलाते थे। नई गाड़ी खरीदने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मेहनत के दम पर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाएंगे। परिवार भी उनके नए जीवन की शुरुआत को लेकर खुश था।नई अप्पे से संजोए थे बेहतर भविष्य के सपनेबृहस्पतिवार को वह रोज की तरह काम पर निकले थे, लेकिन लोंहदा गांव के सामने हुए हादसे में उनकी जान चली गई। जिस घर में रविवार को सगाई की रस्में होनी थीं, वहां अब मातम पसरा है। जिस बेटे के सिर पर सेहरा सजने का इंतजार था, उसकी मौत की खबर ने परिजनों को तोड़कर रख दिया।अभिजीत की मौत से परिवार ने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। शादी के सपने अधूरे रह गए और नई अप्पे से जुड़ी उम्मीदें भी टूट गईं। परिवार के सामने अब अपनों को खोने के दर्द के साथ आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है।