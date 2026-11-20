Kaushambi News: रविवार को होनी थी सगाई... हादसे ने छीन ली जिंदगी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 20 Nov 2026 02:23 AM IST
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घर में बड़े बेटे की सगाई की तैयारियां चल रही थीं। आगामी रविवार को अभिजीत की सगाई होनी थी। परिवार के सभी सदस्य इस खुशी को लेकर उत्साहित थे। घर में शादी की रस्मों के लिए तैयारियां तेजी से चल रही थीं। रिश्तेदारों के आने और मांगलिक आयोजन की खुशियों के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद दिनों में ही सबकुछ बदल जाएगा। बृहस्पतिवार को हुए सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया।
कमालपुर देवीगंज निवासी अभिजीत दो भाइयों में सबसे बड़े थे। परिवार की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा उन्हीं के कंधों पर था। दीपावली पर उन्होंने महिंद्रा अप्पे खरीदी थी। इसी से सवारियां ढोकर परिवार की आजीविका चलाते थे। नई गाड़ी खरीदने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मेहनत के दम पर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाएंगे। परिवार भी उनके नए जीवन की शुरुआत को लेकर खुश था।
नई अप्पे से संजोए थे बेहतर भविष्य के सपने
बृहस्पतिवार को वह रोज की तरह काम पर निकले थे, लेकिन लोंहदा गांव के सामने हुए हादसे में उनकी जान चली गई। जिस घर में रविवार को सगाई की रस्में होनी थीं, वहां अब मातम पसरा है। जिस बेटे के सिर पर सेहरा सजने का इंतजार था, उसकी मौत की खबर ने परिजनों को तोड़कर रख दिया।
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अभिजीत की मौत से परिवार ने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। शादी के सपने अधूरे रह गए और नई अप्पे से जुड़ी उम्मीदें भी टूट गईं। परिवार के सामने अब अपनों को खोने के दर्द के साथ आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है।
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कमालपुर देवीगंज निवासी अभिजीत दो भाइयों में सबसे बड़े थे। परिवार की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा उन्हीं के कंधों पर था। दीपावली पर उन्होंने महिंद्रा अप्पे खरीदी थी। इसी से सवारियां ढोकर परिवार की आजीविका चलाते थे। नई गाड़ी खरीदने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मेहनत के दम पर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाएंगे। परिवार भी उनके नए जीवन की शुरुआत को लेकर खुश था।
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नई अप्पे से संजोए थे बेहतर भविष्य के सपने
बृहस्पतिवार को वह रोज की तरह काम पर निकले थे, लेकिन लोंहदा गांव के सामने हुए हादसे में उनकी जान चली गई। जिस घर में रविवार को सगाई की रस्में होनी थीं, वहां अब मातम पसरा है। जिस बेटे के सिर पर सेहरा सजने का इंतजार था, उसकी मौत की खबर ने परिजनों को तोड़कर रख दिया।
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अभिजीत की मौत से परिवार ने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। शादी के सपने अधूरे रह गए और नई अप्पे से जुड़ी उम्मीदें भी टूट गईं। परिवार के सामने अब अपनों को खोने के दर्द के साथ आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है।