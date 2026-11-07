Kaushambi News: एक्यूआई 200 पार, दिवाली पर बढ़ सकता है प्रदूषण

विज्ञापन



उन्होंने बताया कि पटाखों का धुआं और सूक्ष्म कण पीएम 2.5 व पीएम 10 हवा को प्रदूषित करते हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस व हृदय रोगियों को परेशानी हो सकती है। किसानों को पराली न जलाने और कृषि यंत्रों के प्रयोग की सलाह दी गई। पराली जलाने से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीव भी प्रभावित होते हैं। विज्ञापन

सलाह दी कि एक्यूआई 201 से 300 के बीच होने पर सुबह-शाम खुले में व्यायाम से बचें, जरूरत पर एन-95 मास्क लगाएं। कूड़ा, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक खुले में न जलाएं, वाहन उपयोग कम करें। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पटाखों का धुआं और सूक्ष्म कण पीएम 2.5 व पीएम 10 हवा को प्रदूषित करते हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस व हृदय रोगियों को परेशानी हो सकती है। किसानों को पराली न जलाने और कृषि यंत्रों के प्रयोग की सलाह दी गई। पराली जलाने से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीव भी प्रभावित होते हैं।सलाह दी कि एक्यूआई 201 से 300 के बीच होने पर सुबह-शाम खुले में व्यायाम से बचें, जरूरत पर एन-95 मास्क लगाएं। कूड़ा, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक खुले में न जलाएं, वाहन उपयोग कम करें।

मंझनपुर क्षेत्र में सात नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 273 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। दिवाली पर पटाखों और खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह ने लोगों से हवा स्वच्छ रखने की अपील की।